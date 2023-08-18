Женщина погибла в ДТП на трассе в Бурятии

В результате аварии погибла 66-летняя женщина. Также пострадал 64-летний мужчина, он госпитализирован в БСМП Улан-Удэ.





Крупное ДТП произошло сегодня днем на 409-м км трассы «Байкал» в Прибайкальском районе. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись грузовик и легковушка.Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»