Происшествия 18.08.2023 в 15:19
Женщина погибла в ДТП на трассе в Бурятии
В Прибайкальском районе столкнулись самосвал и легковушка
Текст: Константин Воронов
Крупное ДТП произошло сегодня днем на 409-м км трассы «Байкал» в Прибайкальском районе. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись грузовик и легковушка.
Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
В результате аварии погибла 66-летняя женщина. Также пострадал 64-летний мужчина, он госпитализирован в БСМП Улан-Удэ.
Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
ТегиДТП