Происшествия 18.08.2023 в 15:19

Женщина погибла в ДТП на трассе в Бурятии

В Прибайкальском районе столкнулись самосвал и легковушка
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Текст: Константин Воронов
Женщина погибла в ДТП на трассе в Бурятии
Крупное ДТП произошло сегодня днем на 409-м км трассы «Байкал» в Прибайкальском районе. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись грузовик и легковушка.

В результате аварии погибла 66-летняя женщина. Также пострадал 64-летний мужчина, он госпитализирован в БСМП Улан-Удэ.


Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
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