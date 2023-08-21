В Бурятии пожилую женщину госпитализировали после пожара в квартире

Ночью 20 августа в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ключевская в Гусиноозерске.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось задымление на 4-м и 5-м этажах дома. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены 5 взрослых и 4 детей. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 12 кв. м в квартире на 4-м этаже», - рассказали в МЧС.В результате пожара продуктами горения отравилась 84-летняя женщина. Её госпитализировали.Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.Фото: МЧС Бурятии