Происшествия 21.08.2023 в 09:22

В Бурятии пожилую женщину госпитализировали после пожара в квартире

Причиной возгорания стало короткое замыкание
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожилую женщину госпитализировали после пожара в квартире
Ночью 20 августа в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ключевская в Гусиноозерске.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось задымление на 4-м и 5-м этажах дома. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены 5 взрослых и 4 детей. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 12 кв. м в квартире на 4-м этаже», - рассказали в МЧС.

В результате пожара продуктами горения отравилась 84-летняя женщина. Её госпитализировали.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Глава Бурятии призвал пересмотреть запрет на использование пластика
21.08.2023 в 09:37
В Бурятии пожилую женщину госпитализировали после пожара в квартире
21.08.2023 в 09:22
Сокращение рабочего дня в жару
21.08.2023 в 09:00
Глава Бурятии призвал общественников не губить Байкал
20.08.2023 в 16:08
В Бурятии ввели режим ЧС
20.08.2023 в 12:01
Бурятские буузы стали блюдом дня в Крыму
20.08.2023 в 11:48
Глава Бурятии: «БАМ размыт! Движение поездов остановлено!»
20.08.2023 в 10:53
Жители Гусиноозерска боятся уйти под землю
20.08.2023 в 08:00
Минприроды Бурятии признало «нефтяной» проигрыш
20.08.2023 в 07:00
В России создадут современный словарь буддийских терминов
19.08.2023 в 16:31
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Бурятии ввели режим ЧС
Сейчас идет работа по ликвидации последствий размытия дамбы на севере республики
20.08.2023 в 12:01
В Улан-Удэ служебная собака нашла наркотики у пассажира
Возбуждено уголовное дело
19.08.2023 в 14:59
В Улан-Удэ 61-летний горожанин обстрелял из ружья сына и его друга
Молодые люди получили касательные ранения и успели отбежать на безопасное расстояние  
18.08.2023 в 16:32
Женщина погибла в ДТП на трассе в Бурятии
В Прибайкальском районе столкнулись самосвал и легковушка
18.08.2023 в 15:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru