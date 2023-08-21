Происшествия 21.08.2023 в 09:22
В Бурятии пожилую женщину госпитализировали после пожара в квартире
Причиной возгорания стало короткое замыкание
Текст: Константин Воронов
Ночью 20 августа в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ключевская в Гусиноозерске.
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось задымление на 4-м и 5-м этажах дома. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены 5 взрослых и 4 детей. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 12 кв. м в квартире на 4-м этаже», - рассказали в МЧС.
В результате пожара продуктами горения отравилась 84-летняя женщина. Её госпитализировали.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось задымление на 4-м и 5-м этажах дома. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены 5 взрослых и 4 детей. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 12 кв. м в квартире на 4-м этаже», - рассказали в МЧС.
В результате пожара продуктами горения отравилась 84-летняя женщина. Её госпитализировали.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
Фото: МЧС Бурятии
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