В районе Бурятии из-за неосторожности человека воспламенился лес

В воскресенье в лесу Заиграевского района произошел пожар. На тушение выехали 5 сотрудников лесной охраны. Огнеборцы оперативно затушили огонь – общая площадь, пройденная пламенем, составила 0.15 гектара.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На утро 21 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает – в Бурятии введён особый противопожарный режим. Места отдыха и сбора валежника, где жители могут находиться свободно в период действия режима, опубликованы на сайте ведомства. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.





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