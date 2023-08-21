Происшествия 21.08.2023 в 14:00
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
Под покровом темноты на охраняемую территорию проникла «воровайка»
Текст: Константин Воронов
Инцидент произошел вечером 20 августа на территории штрафстоянки металлических гаражей в Улан-Удэ. Охранник Комбината по благоустройству во время дежурства заметил по камерам видеонаблюдения, что на территорию штрафстоянки заехала «воровайка» и начала погрузку гаража.
На место оперативно выехали группа частного охранного предприятия и сотрудники Комбината по благоустройству.
- Мы поймали машину с украденным гаражом по дороге на штрафстоянку. С водителем этой машины проехали обратно на стоянку, и на месте вызвали сотрудников полиции для разбирательства, - рассказал начальник отдела безопасности Комбината по благоустройству Алексей Казанцев.
Специалисты учреждения написали заявление в полицию для расследования. Подробности случившегося уточняются.
Фото: мэрия Улан-Удэ
На место оперативно выехали группа частного охранного предприятия и сотрудники Комбината по благоустройству.
- Мы поймали машину с украденным гаражом по дороге на штрафстоянку. С водителем этой машины проехали обратно на стоянку, и на месте вызвали сотрудников полиции для разбирательства, - рассказал начальник отдела безопасности Комбината по благоустройству Алексей Казанцев.
Специалисты учреждения написали заявление в полицию для расследования. Подробности случившегося уточняются.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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