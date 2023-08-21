В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки

Инцидент произошел вечером 20 августа на территории штрафстоянки металлических гаражей в Улан-Удэ. Охранник Комбината по благоустройству во время дежурства заметил по камерам видеонаблюдения, что на территорию штрафстоянки заехала «воровайка» и начала погрузку гаража.На место оперативно выехали группа частного охранного предприятия и сотрудники Комбината по благоустройству.- Мы поймали машину с украденным гаражом по дороге на штрафстоянку. С водителем этой машины проехали обратно на стоянку, и на месте вызвали сотрудников полиции для разбирательства, - рассказал начальник отдела безопасности Комбината по благоустройству Алексей Казанцев.Специалисты учреждения написали заявление в полицию для расследования. Подробности случившегося уточняются.Фото: мэрия Улан-Удэ