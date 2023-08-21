В Бурятии судимый сельчанин отобрал телефон у городского подростка

В полицию Заиграевского района Бурятии поступило заявление от улан-удэнки, которая сообщила, что в поселке Новоильинск неизвестный отобрал у ее 16-летнего сына смартфон.«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший рассказал, что приехал из Улан-Удэ в Заиграевский район вместе с друзьями по делам. Пока молодой человек ждал знакомых на одной из улиц Новоильинска, его окликнула компания незнакомых молодых людей, находящихся у заброшенного дома. Подросток подошел к компании, держа в руках смартфон. Один из граждан решил, что подросток их снимает и потребовал показать фотографии. Мужчина отобрал мобильный телефон и, угрожая, прогнал подростка. Ущерб составил более 10 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника – 28-летнего сельчанина. Мужчина рассказал полицейским, что вернул похищенный телефон владельцу через знакомых, когда узнал, что его мать обратилась с заявлением в полицию. Гражданин не работает, ранее судим за незаконную рубку леса и убийство.По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»