В Бурятии в зоне ЧС вода пошла на спад

В соцсетях сообщают, как продвигаются работы в зоне чрезвычайной ситуации в Северо-Байкальском районе. Уровень воды понизился - 30 см, уровень воды в реке Холодная составляет 200 см, ушла вода с поймы, сообщают в группе «Северобайкальск-инфо 24/7».

Произведена отсыпка дороги 200 м на участке к насыпи железной дороги и дамбе. Организовано движение для аварийно-восстановительной техники.

«Продолжаются работы по отсыпке дамбы. Всего отсыпано 1515 куб. м»,

- пишут в группе.



Как информировал «Номер один», в Северобайкальске введен режим ЧС из-за прорыва дамбы.