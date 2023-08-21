Происшествия 21.08.2023 в 14:36

В Бурятии в зоне ЧС вода пошла на спад

Работы по отсыпке дамбы продолжаются
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в зоне ЧС вода пошла на спад

В соцсетях сообщают, как продвигаются работы в зоне чрезвычайной ситуации в Северо-Байкальском районе. Уровень воды понизился - 30 см, уровень воды в реке Холодная составляет 200 см, ушла вода с поймы, сообщают в группе «Северобайкальск-инфо 24/7».

Произведена отсыпка дороги 200 м на участке к насыпи железной дороги и дамбе. Организовано движение для аварийно-восстановительной техники.

«Продолжаются работы по отсыпке дамбы. Всего отсыпано 1515 куб. м»,

 - пишут в группе.

 

В Бурятии ввели режим ЧС
20.08.2023 в 12:01
Как информировал «Номер один», в Северобайкальске введен режим ЧС из-за прорыва дамбы.



Фото:  t.me/lukovnikovE

Теги
Северобайкальск потоп дамба

Все новости

В районе Бурятии простились с 24-летним военнослужащим
21.08.2023 в 15:38
В Бурятии в зоне ЧС вода пошла на спад
21.08.2023 в 14:36
В Бурятии судимый сельчанин отобрал телефон у городского подростка
21.08.2023 в 14:34
На севере Бурятии из зоны ЧС эвакуировали 215 человек
21.08.2023 в 14:11
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
21.08.2023 в 14:00
Жителей центра Улан-Удэ опросят по поводу модернизации этой части города
21.08.2023 в 13:15
В Улан-Удэ вновь ждут роста уровня Селенги
21.08.2023 в 12:58
В Улан-Удэ наркосбытчик получил 10 лет «строгача»
21.08.2023 в 12:53
Житель Бурятии угнал автомобиль вместе с хозяином
21.08.2023 в 12:43
Пропавший в Бурятии работник железной дороги найден мертвым
21.08.2023 в 12:31
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Бурятии судимый сельчанин отобрал телефон у городского подростка
Однако узнав, что на него написали заявление, мужчина сразу вернул гаджет
21.08.2023 в 14:34
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
Под покровом темноты на охраняемую территорию проникла «воровайка»
21.08.2023 в 14:00
В Улан-Удэ наркосбытчик получил 10 лет «строгача»
Мужчина «трудился» полгода, получая задания от лица из соцсети
21.08.2023 в 12:53
Житель Бурятии угнал автомобиль вместе с хозяином
Владелец машины проснулся, только когда угонщик попал в ДТП
21.08.2023 в 12:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru