Происшествия 21.08.2023 в 14:36
В Бурятии в зоне ЧС вода пошла на спад
Работы по отсыпке дамбы продолжаются
Текст: Евгения Гармаева
В соцсетях сообщают, как продвигаются работы в зоне чрезвычайной ситуации в Северо-Байкальском районе. Уровень воды понизился - 30 см, уровень воды в реке Холодная составляет 200 см, ушла вода с поймы, сообщают в группе «Северобайкальск-инфо 24/7».
Произведена отсыпка дороги 200 м на участке к насыпи железной дороги и дамбе. Организовано движение для аварийно-восстановительной техники.
«Продолжаются работы по отсыпке дамбы. Всего отсыпано 1515 куб. м»,
- пишут в группе.
Как информировал «Номер один», в Северобайкальске введен режим ЧС из-за прорыва дамбы.
В Бурятии ввели режим ЧС
20.08.2023 в 12:01
Фото: t.me/lukovnikovE
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