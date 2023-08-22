В Улан-Удэ осудили водителя, по чьей вине погиб восьмилетний ребенок

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40 - летнего жителя Тарбагатайского района республики. Он признан виновным по статье о пьяном вождении, повлекшем смерть человека.

Как сообщал «Номер один», трагическое ДТП случилось в марте. Осужденный управлял автомобилем в пьяном состоянии. Двигаясь в сторону поселка Онохой Заиграевского района, он превысил установленный на данном участке дороги скоростной режим и съехал с дороги. Машина опрокинулась. В салоне авто находились 2 детей, которые не были зафиксированы ремнями безопасности. В результате происшествия восьмилетний ребенок от полученных телесных повреждений скончался.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года»,

- сообщили в прокуратуре Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу..





