Происшествия 22.08.2023 в 10:21
В Бурятии на курорте машина влетела в кафе, после чего здание вспыхнуло
От удара взорвался резервуар с газом (видео)
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня утром в Тункинском районе произошло ЧП. В курортном поселке Аршан автомобиль влетел в здание кафе «ШангриЛа». От удара загорелся резервуар с газом, после чего все заведение объяло пламенем.
Как сообщают в группе «Тунка-инфо 24/7», здание деревянное и одноэтажное. Пожар начали тушить с самого утра, чтобы устранить угрозу соседним строениям. На пожаре работают 13 человек с 7 единицами техники. Спустя некоторое время, загорание локализовали.
Видео с места происшествия опубликовали в группе "Весь Улан-Удэ".
Фото: скриншот из видео