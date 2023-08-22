В Бурятии на курорте машина влетела в кафе, после чего здание вспыхнуло

Сегодня утром в Тункинском районе произошло ЧП. В курортном поселке Аршан автомобиль влетел в здание кафе «ШангриЛа». От удара загорелся резервуар с газом, после чего все заведение объяло пламенем.

Как сообщают в группе «Тунка-инфо 24/7», здание деревянное и одноэтажное. Пожар начали тушить с самого утра, чтобы устранить угрозу соседним строениям. На пожаре работают 13 человек с 7 единицами техники. Спустя некоторое время, загорание локализовали.









Видео с места происшествия опубликовали в группе "Весь Улан-Удэ".

Фото: скриншот из видео