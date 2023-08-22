В Бурятии ищут водителя, устроившего на курорте ДТП с пожаром

Стали известны детали происшествия в поселке Аршан Тункинского района. Как рассказали в МВД Бурятии, ДТП произошло в 6 утра.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда Демио», не справившись с управлением, врезался в здание общепита на ул. Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся»,

- сообщили правоохранители.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Преступника все еще ищут.

Как сообщал «Номер один», сегодня на Аршане после ДТП вспыхнуло кафе – в заведении от удара воспламенился газовый резервуар.