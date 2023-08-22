Происшествия 22.08.2023 в 11:02
В Бурятии ищут водителя, устроившего на курорте ДТП с пожаром
Подробности происшествия рассказали в МВД
Текст: Евгения Гармаева
Стали известны детали происшествия в поселке Аршан Тункинского района. Как рассказали в МВД Бурятии, ДТП произошло в 6 утра.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Преступника все еще ищут.
«По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда Демио», не справившись с управлением, врезался в здание общепита на ул. Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся»,
- сообщили правоохранители.
Как сообщал «Номер один», сегодня на Аршане после ДТП вспыхнуло кафе – в заведении от удара воспламенился газовый резервуар.
В Бурятии на курорте машина влетела в кафе, после чего здание вспыхнуло
22.08.2023 в 10:21
Фото: МВД Бурятии
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