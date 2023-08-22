Происшествия 22.08.2023 в 11:20

В Бурятии в ДТП пострадал еще один подросток на мопеде

Школьник врезался в микроавтобус
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в ДТП пострадал еще один подросток на мопеде

Очередная авария с участием несовершеннолетнего на мопеде произошла накануне вечером.

«Опять дети! Опять мопед! Опять ДТП! 21 августа в районе Республики Бурятия произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение мопеда с микроавтобусом. В результате аварии пострадал подросток 16 лет», 

 - сообщают врачи в соцсетях.

С полученными травмами пострадавшего доставили в ЦРБ. Медики призывают родителей внимательнее следить за детьми. Отметим, за лето произошло сразу несколько ЧП подобного рода. Только на прошлой неделе «Номер один» сообщал, что в ДТП попал 15-летний мотоциклист. Ранее в ГИБДД Бурятии также обращали внимание на пьяных подростков на мотоциклах


Фото: ТЦМК Бурятии
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с 16 по 22 августа

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