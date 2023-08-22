В Бурятии в ДТП пострадал еще один подросток на мопеде

Очередная авария с участием несовершеннолетнего на мопеде произошла накануне вечером.

«Опять дети! Опять мопед! Опять ДТП! 21 августа в районе Республики Бурятия произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение мопеда с микроавтобусом. В результате аварии пострадал подросток 16 лет»,



- сообщают врачи в соцсетях.

