Происшествия 22.08.2023 в 11:20
В Бурятии в ДТП пострадал еще один подросток на мопеде
Школьник врезался в микроавтобус
Текст: Евгения Гармаева
Очередная авария с участием несовершеннолетнего на мопеде произошла накануне вечером.
«Опять дети! Опять мопед! Опять ДТП! 21 августа в районе Республики Бурятия произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение мопеда с микроавтобусом. В результате аварии пострадал подросток 16 лет»,
- сообщают врачи в соцсетях.
С полученными травмами пострадавшего доставили в ЦРБ. Медики призывают родителей внимательнее следить за детьми. Отметим, за лето произошло сразу несколько ЧП подобного рода. Только на прошлой неделе «Номер один» сообщал, что в ДТП попал 15-летний мотоциклист. Ранее в ГИБДД Бурятии также обращали внимание на пьяных подростков на мотоциклах
Фото: ТЦМК Бурятии