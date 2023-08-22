Происшествия 22.08.2023 в 13:07

Улан-удэнка шантажировала подругу «веселым прошлым» и вымогала деньги

За молчание перед супругом женщина отдала 50 тысяч рублей
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнка шантажировала подругу «веселым прошлым» и вымогала деньги

В полицию Бурятии обратилась 33-летняя жительница с заявлением о вымогательстве.

Женщина рассказала, что недавно она вышла замуж. Ее бывшая подруга постоянно требует у нее деньги, угрожая рассказать супругу улан-удэнки, какую интимную жизнь та вела до брака. Боясь этого, потерпевшая перевела шантажистке 50 тысяч рублей. Когда деньги закончились, она решилась обратиться в полицию.

Вскоре правоохранители задержали 36-летнюю улан-удэнку.

«Задержанная вину не признала, ущерб возмещать отказалась и сообщила полицейским, что муж бывшей подруги должен знать о том, что гражданка до брака вела асоциальный образ жизни. Подозреваемая не замужем, не работает, ранее не судима», 

- сообщили в МВД Бурятии.
По итогу, на «правдолюбку» возбудили уголовное дело за вымогательство. Отметим, максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до четырех лет.

Полиция Бурятии напоминает, что в России предусмотрена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.  

«Даже обычная пересылка фото или видеоматериалов о частной жизни третьих лиц может стать поводом для возбуждения уголовного дела», 

- предупредили в ведомстве.


Фото: "Номер один"

Теги
шантаж мвд по бурятии деньги

Все новости

В Улан-Удэ выздоровели щенки, которых живодеры связали и бросили умирать
22.08.2023 в 14:41
В Бурятии встретили Героя России
22.08.2023 в 14:24
В районе Бурятии простились с 49-летним погибшим мобилизованным
22.08.2023 в 14:22
Ближайшие дни в Бурятии будут пасмурными и дождливыми
22.08.2023 в 14:03
Жители Бурятии обсудили с депутатами Думы закон о Байкале
22.08.2023 в 13:15
Улан-удэнка шантажировала подругу «веселым прошлым» и вымогала деньги
22.08.2023 в 13:07
В Бурятию прибыл высокопоставленный федеральный чиновник
22.08.2023 в 13:05
«Сказали, что пройдет через час»
22.08.2023 в 12:16
«Тяжело бороться с человеческой глупостью, но приходится»
22.08.2023 в 12:05
В Бурятии спасатели на аэролодке возят продукты жителям отрезанных сёл
22.08.2023 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Бурятии в ДТП пострадал еще один подросток на мопеде
Школьник врезался в микроавтобус
22.08.2023 в 11:20
В Бурятии ищут водителя, устроившего на курорте ДТП с пожаром
Подробности происшествия рассказали в МВД
22.08.2023 в 11:02
В Бурятии на курорте машина влетела в кафе, после чего здание вспыхнуло
От удара взорвался резервуар с газом (видео)
22.08.2023 в 10:21
В Улан-Удэ осудили водителя, по чьей вине погиб восьмилетний ребенок
Напомним, пьяное ДТП случилось в марте
22.08.2023 в 09:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru