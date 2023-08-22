Улан-удэнка шантажировала подругу «веселым прошлым» и вымогала деньги

В полицию Бурятии обратилась 33-летняя жительница с заявлением о вымогательстве.

Женщина рассказала, что недавно она вышла замуж. Ее бывшая подруга постоянно требует у нее деньги, угрожая рассказать супругу улан-удэнки, какую интимную жизнь та вела до брака. Боясь этого, потерпевшая перевела шантажистке 50 тысяч рублей. Когда деньги закончились, она решилась обратиться в полицию.

Вскоре правоохранители задержали 36-летнюю улан-удэнку.

«Задержанная вину не признала, ущерб возмещать отказалась и сообщила полицейским, что муж бывшей подруги должен знать о том, что гражданка до брака вела асоциальный образ жизни. Подозреваемая не замужем, не работает, ранее не судима»,

- сообщили в МВД Бурятии.



По итогу, на «правдолюбку» возбудили уголовное дело за вымогательство. Отметим, максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до четырех лет.

Полиция Бурятии напоминает, что в России предусмотрена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.