Улан-удэнка шантажировала подругу «веселым прошлым» и вымогала деньги
В полицию Бурятии обратилась 33-летняя жительница с заявлением о вымогательстве.
Женщина рассказала, что недавно она вышла замуж. Ее бывшая подруга постоянно требует у нее деньги, угрожая рассказать супругу улан-удэнки, какую интимную жизнь та вела до брака. Боясь этого, потерпевшая перевела шантажистке 50 тысяч рублей. Когда деньги закончились, она решилась обратиться в полицию.
Вскоре правоохранители задержали 36-летнюю улан-удэнку.
По итогу, на «правдолюбку» возбудили уголовное дело за вымогательство. Отметим, максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до четырех лет.
«Задержанная вину не признала, ущерб возмещать отказалась и сообщила полицейским, что муж бывшей подруги должен знать о том, что гражданка до брака вела асоциальный образ жизни. Подозреваемая не замужем, не работает, ранее не судима»,
- сообщили в МВД Бурятии.
Полиция Бурятии напоминает, что в России предусмотрена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.
«Даже обычная пересылка фото или видеоматериалов о частной жизни третьих лиц может стать поводом для возбуждения уголовного дела»,
- предупредили в ведомстве.
Фото: "Номер один"