Житель Бурятии расправился с собутыльником и продолжил пьянку

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кабанского района, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 11 мая в селе Кудара мужчина распивал спиртное с компанией приятелей в доме у одного из них. Около полуночи на фоне алкогольного опьянения у него произошла ссора с одним из собутыльников, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемый схватил со стола нож и нанес им удар в грудь противника. От полученной раны тот скончался на месте. Злоумышленник с хозяином дома отнесли тело в зимовье, после чего продолжили употреблять спиртное. Лишь следующим вечером мужчина, повстречав на улице родственницу, попросил ее вызвать скорую медицинскую помощь.Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: Следственный комитет Бурятии