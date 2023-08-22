Происшествия 22.08.2023 в 16:36

Житель Бурятии расправился с собутыльником и продолжил пьянку

О трупе он вспомнил лишь на следующий день
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии расправился с собутыльником и продолжил пьянку
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кабанского района, обвиняемого в убийстве.  

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 11 мая в селе Кудара мужчина распивал спиртное с компанией приятелей в доме у одного из них. Около полуночи на фоне алкогольного опьянения у него произошла ссора с одним из собутыльников, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемый схватил со стола нож и нанес им удар в грудь противника. От полученной раны тот скончался на месте. Злоумышленник с хозяином дома отнесли тело в зимовье, после чего продолжили употреблять спиртное. Лишь следующим вечером мужчина, повстречав на улице родственницу, попросил ее вызвать скорую медицинскую помощь.

Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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