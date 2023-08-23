Жительница Бурятии из мести донесла на мужа

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Баргузинского района, обвиняемой в заведомо ложном доносе.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2023 года между женщиной и ее гражданским мужем произошла ссора. Чтобы отомстить супругу, сельчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что сожитель угрожал ей убийством. Для придания достоверности своему обращению в ходе осмотра места происшествия она выдала полицейскому нож, которым якобы сожитель угрожал убить её.Суд признал женщину виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»