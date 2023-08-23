Происшествия 23.08.2023 в 10:37

Жительница Бурятии из мести донесла на мужа

Донос оказался ложным, и женщина попала под суд
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии из мести донесла на мужа
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Баргузинского района, обвиняемой в заведомо ложном доносе.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2023 года между женщиной и ее гражданским мужем произошла ссора. Чтобы отомстить супругу, сельчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что сожитель угрожал ей убийством. Для придания достоверности своему обращению в ходе осмотра места происшествия она выдала полицейскому нож, которым якобы сожитель угрожал убить её.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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ложный донос

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