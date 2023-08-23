В Бурятии пьяного водителя задержали со стрельбой

Вечером 21 августа сотрудники полиции Селенгинского района совместно с инспектором Бурприроднадзора патрулировали лес. Около 7 часов вечера в лесу в пяти километрах от села Бургастай они заметили автомобиль «Шевроле Нива», ехавший с выключенными фарами. Требование об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение.«Полицейские организовали преследование нарушителя, в ходе которого водитель автомашины создавал аварийные ситуации. Следуя на высокой скорости, нарушитель выехал на проселочную дорогу, ведущую в сторону Гусиноозерска. В соответствии с законом полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Участковый уполномоченный полиции после предупредительного выстрела произвела несколько выстрелов в безопасном направлении, после чего водитель транспортного средства остановился», - рассказали в МВД Бурятии.За рулем автомобиля находился 33-летний ранее судимый за кражу житель Гусиноозерска. Внешние признаки и запах указывали, что он пьян. Но от прохождения освидетельствования мужчина отказался. В ходе проверки также выяснилось, что гражданин является собственником автомобиля, но после покупки не перерегистрировал его в установленном порядке.«В результате применения табельного оружия пострадавших нет. По предварительной оценке, применение оружия сотрудниками полиции правомерно», - отметили в МВД.В отношении нарушителя составлены сразу четыре административных протокола.Фото: «Номер один»