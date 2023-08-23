В Бурятии мотоциклист сбил двух детей

Вчера, 22 августа, в районах республики произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщают в Территориальном центре медицины катастроф, микроавтобус столкнулся с 15-летним велосипедистом. В другом районе мотоциклист сбил двух детей 9 и 12 лет.

«Призываем обратить особое внимание всех участников дорожного движения на безопасность детей на дорогах. Родителям - регулярно напоминать детям о безопасности поведения на дорогах»,

- обращаются врачи.



Пострадавших с различными травмами доставили в медицинские лечебные учреждения.





Фото: ТЦМК