Происшествия 23.08.2023 в 11:15
В Бурятии мотоциклист сбил двух детей
На ДТП выезжала бригада медицины катастроф
Текст: Евгения Гармаева
Вчера, 22 августа, в районах республики произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщают в Территориальном центре медицины катастроф, микроавтобус столкнулся с 15-летним велосипедистом. В другом районе мотоциклист сбил двух детей 9 и 12 лет.
Пострадавших с различными травмами доставили в медицинские лечебные учреждения.
«Призываем обратить особое внимание всех участников дорожного движения на безопасность детей на дорогах. Родителям - регулярно напоминать детям о безопасности поведения на дорогах»,
- обращаются врачи.
Фото: ТЦМК
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