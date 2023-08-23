В Бурятии произошло ДТП на ремонтируемой дороге

ДТП произошло сегодня ранним утром на ремонтируемом участке федеральной трассы «Байкал» в районе поселка Каменск. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ 2105» при затяжном повороте направо не справился с управлением, выехал за пределы встречной обочины и врезался в железобетонное ограждение.





В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Пассажир автомобиля от госпитализации отказался.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»