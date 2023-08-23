Происшествия 23.08.2023 в 12:01

В Улан-Удэ молодые девушки устроили драку возле кафе

У одной из участниц конфликта украли мобильный
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ молодые девушки устроили драку возле кафе

В местном паблике «Аноним 03» горожанин опубликовал видеоролик, на котором видна толпа молодых людей, выясняющих отношения. На кадрах видно, что одна из девушек лежит на земле. Автор видео сообщил, что якобы несовершеннолетние били сверстницу. Происшествие случилось в Октябрьском районе по улице Бабушкина.

 Однако, по предварительной информации, конфликт произошел между взрослыми горожанами. Днем 22 августа в полицию поступило заявление о краже мобильного телефона от 25-летней жительницы.

«Заявительница рассказала следователю, что около часа ночи она вышла из кафе на улице Бабушкина, где у нее произошёл конфликт с неизвестной женщиной, переросший в драку. После разрешения ситуации гражданка не обнаружила свой мобильный телефон. Отметим, что в полицию не поступало заявлений или сообщений от иных участников события. В настоящее время информация об участии несовершеннолетних в конфликте не нашла своего подтверждения»,

 - сообщили в МВД Бурятии.
 Полицейские продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства события. По факту кражи мобильного телефона возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Вдобавок, информацию об участии подростков в драке проверяют в прокуратуре республики.

«Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации об избиении несовершеннолетней девушки возле одного из кафе Октябрьского района Улан-Удэ. Обстоятельства совершения неправомерного деяния устанавливаются», 

- сообщили в пресс-службе ведомства.
 Как добавили в сообщении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, правоохранители отдельно обращаются к авторам подобных видео.

«Полицейские Бурятии призывают граждан сообщать о фактах нарушения общественного порядка в органы внутренних дел по телефонам 102 (112), а уже потом размещать информацию в социальных сетях», 

- напоминают горожанам.
Фото: скриншот из видео

 

 

 

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драка девушка конфликт кража

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