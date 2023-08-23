Женщина погибла в крупном ДТП в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства крупного ДТП, случившегося сегодня днем на ул. Иволгинской.





«Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», ехавший в сторону моста Бегущая лань, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота Виш». После «Приус» совершил лобовое столкновение с «Хондой», - сообщили в Госавтоинспекции.





В результате аварии на месте погибла 58-летняя пассажирка «Приуса». Остальные участники ДТП доставлены в больницу для осмотра.





Фото: ГИБДД Бурятии