В Бурятии девушка-спортсменка обезвредила насильника

В Кяхтинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на изнасилование.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 12 августа обвиняемый употреблял спиртное в кустах на улице Рукавишникова в Кяхте. Там он заметил одинокую женщину, которая возвращалась домой от друзей. Мужчина последовал за ней, затем напал, повалил на землю и с целью изнасилования попытался снять с потерпевшей одежду. Однако женщина оказалась спортсменкой, кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. Она оказала нападавшему активное сопротивление, после чего самостоятельно скрутила его и позвонила в полицию. Подоспевшие правоохранители задержали злоумышленника.Следователи также просят откликнуться очевидцев преступления. Известно, что в момент нападения рядом по улице шли две девушки, на вид 17-ти лет, которые поспешили на помощь потерпевшей. Однако позже они покинули место происшествия."В настоящее время для детализации картины совершенного преступления следствие просит девушек, ставших очевидцами нападения, откликнуться и позвонить по номерам телефонов: 8 (30142) 91-6-95 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел), 8-9021-62-75-55 (следователь)", - обратились к ним в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»