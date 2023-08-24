Житель Бурятии похитил пенсию умершей знакомой

В полицию Закаменского района поступило заявление от сотрудника Пенсионного фонда о том, что с пенсионного счета умершей 65-летней местной жительницы было снято начисление. По факту кражи лицейские возбудили уголовное дело и начали расследование.Выяснилось, что одинокая женщина скончалась в сентябре прошлого года. Доступ к ее банковской карте имел её 51-летний знакомый, который помогал женщине по хозяйству и, в том числе, ходил за продуктами. Спустя месяц после смерти пенсионерки мужчина увидел, что на счет женщины поступила пенсия и, воспользовавшись картой, потратил деньги на личные нужды.Как сообщили в МВД Бурятии, после возбуждения уголовного дела мужчина раскаялся в содеянном и возместил причиненный государству ущерб.Фото: «Номер один»