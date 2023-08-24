Происшествия 24.08.2023 в 10:56
В Улан-Удэ пропал 57-летний житель
Мужчина нуждается в медицинской помощи
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии без вести пропал 57-летний Базаров Вячеслав Дмитриевич. Вчера, 23 августа, он вышел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 170см, нормального телосожения, волосы темно-русые с проседью, глаза темно-карие.
Одежда: черная спортивная кофта, черная футболка, темно-синие джинсы, черные кожаные туфли.
К сообщению добавили: мужчина нуждается в медицинской помощи. Требуется помощь добровольцев.
Инфорг: Лариса, 89146337353. О местонахождении пропавшего можно также сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"