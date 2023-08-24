Происшествия 24.08.2023 в 10:56

В Улан-Удэ пропал 57-летний житель

Мужчина нуждается в медицинской помощи
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пропал 57-летний житель

В столице Бурятии без вести пропал 57-летний Базаров Вячеслав Дмитриевич. Вчера, 23 августа, он вышел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170см, нормального телосожения, волосы темно-русые с проседью, глаза темно-карие.

Одежда: черная спортивная кофта, черная футболка, темно-синие джинсы, черные кожаные туфли.

К сообщению добавили: мужчина нуждается в медицинской помощи. Требуется помощь добровольцев.


Инфорг: Лариса, 89146337353. О местонахождении пропавшего можно также сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).


Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"

Теги
пропавшие без вести мужчина лиза алерт

Все новости

В Улан-Удэ пропал 57-летний житель
24.08.2023 в 10:56
Монголы чистят Хубсугул
24.08.2023 в 10:51
Крупное ЧП произошло в детском лагере в Бурятии
24.08.2023 в 10:30
Житель Бурятии похитил пенсию умершей знакомой
24.08.2023 в 10:19
В Бурятии раненый участник спецоперации погасил крупный долг по алиментам
24.08.2023 в 09:54
В Бурятии помощь участникам СВО стала доступнее
24.08.2023 в 09:46
Осенью селам у Байкала могут позволить строить туалеты и расширять кладбища
24.08.2023 в 09:44
Селенга в Улан-Удэ подросла еще на сантиметр
24.08.2023 в 09:34
В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в подполье
24.08.2023 в 09:20
Сокращение штата: что важно знать?
24.08.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
Монголы чистят Хубсугул
На озере продолжается операция по поиску и извлечению затонувших автомашин и техники
24.08.2023 в 10:51
Крупное ЧП произошло в детском лагере в Бурятии
В «Байкальском бору» массово заболели дети
24.08.2023 в 10:30
Житель Бурятии похитил пенсию умершей знакомой
На исчезновение денег со счета покойной обратили внимание в Пенсионном фонде
24.08.2023 в 10:19
В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в подполье
Мужчина похитил травматический пистолет из автомобиля в поселке Онохой
24.08.2023 в 09:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru