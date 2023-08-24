У жительницы Бурятии отобрали машину из-за ее пьяного мужа

Советский районный суд признал жителя Закаменского района виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

«Суд установил, что виновный, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортным средством, вновь сел за руль после употребления алкоголя. Он был задержан сотрудниками ГИБДД»,

- сообщили в Прокуратуре Бурятии.



Стоит отметить: суд первой инстанции не нашел оснований для конфискации автомобиля, сославшись на принадлежность транспортного средства супруге осужденного.

Государственный обвинитель не согласился с данным решением и оспорил его в вышестоящий суд. Верховный суд республики представление прокуратуры удовлетворил, приобретенный в период брачных отношений автомобиль «Тойота Королла», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.





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