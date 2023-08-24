Происшествия 24.08.2023 в 12:19

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Улан-Удэ

В аварии на ул. Иволгинской травмы получили несколько детей и взрослых
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Текст: Константин Воронов
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Улан-Удэ
Минздрав Бурятии обнародовал информацию о состоянии участников вчерашнего ДТП на улице Иволгинской в Улан-Удэ.

«В приемно–диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы обратились 5 детей. Из них двое были госпитализированы в нейрохирургическое отделение, один ребенок - в отделение травматологии и ортопедии. Состояние 5 взрослых, пострадавших в ДТП, врачи оценивают как легкое и средней степени тяжести. Один человек направлен в челюстно-лицевое отделение Республиканской клинической больницы им. Семашко, один - в травматологическое отделение БСМП. Троих человек после осмотра отпустили домой», - рассказали в Минздраве.

Как подчеркнули в министерстве, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.

Напомним, днем 23 августа на ул. Иволгинской 40-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», ехавший в сторону моста Бегущая лань, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота Виш». После «Приус» совершил лобовое столкновение с «Хондой». В результате аварии на месте погибла 58-летняя пассажирка «Приуса». Остальных участников ДТП доставили в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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