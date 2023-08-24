Минздрав Бурятии взял на контроль ЧП в детском лагере

В детский лагерь накануне вечером выехала комплексная бригада медиков из Прибайкальской центральной районной больницы и сотрудников Управления Роспотребнадзора.



«За ночь медиками проведены все необходимые мероприятия: осмотром охвачены все 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести. У 6 детей зафиксирован подъем температуры тела, в связи с этим осуществлена госпитализация в центральную районную больницу. Дети обеспечены полным объемом необходимой медицинской помощи»,

- сообщили в Минздраве Бурятии.



Лечение находится на контроле Министерства здравоохранения республики. У госпитализированных детей состояние также оценивается как легкой степени тяжести. В настоящее время проводится экспертная оценка, предварительно групповое заболевание острым кишечным заболеванием неустановленной этиологии, факторы и пути передачи устанавливаются. Деятельность пищеблока приостановлена до получения результатов.

«Учреждение закрыто для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Минспортом Бурятии организован централизованный трансфер детей в город Улан-Удэ согласно всем требованиям безопасности»,

- добавили в сообщении.



Напомним,

и

организовали проверку массового заболевания детей в лагере «Байкальский бор».





Фото: "Номер один"