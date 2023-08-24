Происшествия 24.08.2023 в 12:25

Минздрав Бурятии взял на контроль ЧП в детском лагере

На место выезжала бригада медиков и специалистов Роспотребнадзора
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Текст: Евгения Гармаева
Минздрав Бурятии взял на контроль ЧП в детском лагере

В детский лагерь накануне вечером выехала комплексная бригада медиков из Прибайкальской центральной районной больницы и сотрудников Управления Роспотребнадзора.

«За ночь медиками проведены все необходимые мероприятия: осмотром охвачены все 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести. У 6 детей зафиксирован подъем температуры тела, в связи с этим осуществлена госпитализация в центральную районную больницу. Дети обеспечены полным объемом необходимой медицинской помощи», 

- сообщили в Минздраве Бурятии.
Лечение находится на контроле Министерства здравоохранения республики. У госпитализированных детей состояние также оценивается как легкой степени тяжести. В настоящее время проводится экспертная оценка, предварительно групповое заболевание острым кишечным заболеванием неустановленной этиологии, факторы и пути передачи устанавливаются. Деятельность пищеблока приостановлена до получения результатов.

«Учреждение закрыто для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Минспортом Бурятии организован централизованный трансфер детей в город Улан-Удэ согласно всем требованиям безопасности», 

- добавили в сообщении.
Напомним, Следком и Прокуратура Бурятии организовали проверку массового заболевания детей в лагере «Байкальский бор».



Фото: "Номер один"

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