Происшествия 24.08.2023 в 16:10

В Бурятии число пострадавших от инфекции в детском лагере достигло 28

Сейчас лагерь закрыт, детей оттуда вывозят
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии число пострадавших от инфекции в детском лагере достигло 28
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, число пострадавших от острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» на данный момент составляет 28 человек. В их числе 26 детей и 2 работников лагеря.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин заражения и источников инфекции. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий. Отобрано 169 проб из объектов внешней среды - воды, пищевых продуктов, смывов и т.д.», - сообщили в ведомстве.

На данный момент работа лагеря приостановлена, детей вывозят из учреждения.

Напомним, по факту происшествия в «Байкальском бору» Следственный комитет Бурятии проводит проверку. Проверочные мероприятия организовала и республиканская прокуратура.

Фото: «Номер один»
Теги
лагерь отравление

Все новости

В Улан-Удэ откроется выставка Виктора Бута
24.08.2023 в 16:25
В Бурятии число пострадавших от инфекции в детском лагере достигло 28
24.08.2023 в 16:10
В Улан-Удэ найдены пропавшие после домашних ссор мужчины
24.08.2023 в 15:59
«Мама держала на диетах»
24.08.2023 в 15:34
На «Мемориале Победы» в Улан-Удэ появятся смотровая площадка, пруд и амфитеатр
24.08.2023 в 15:06
Галсан Дареев: «Бурятия наращивает импорт мяса из Монголии»
24.08.2023 в 13:27
В Бурятии турист не мог спуститься с гор из-за травмы ноги
24.08.2023 в 13:21
Минздрав Бурятии взял на контроль ЧП в детском лагере
24.08.2023 в 12:25
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Улан-Удэ
24.08.2023 в 12:19
В районе Бурятии лесники собрали около 2.5 тонн мусора
24.08.2023 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
В Улан-Удэ найдены пропавшие после домашних ссор мужчины
Один из них пил у друзей, второго нашли на животноводческой стоянке
24.08.2023 в 15:59
Минздрав Бурятии взял на контроль ЧП в детском лагере
На место выезжала бригада медиков и специалистов Роспотребнадзора
24.08.2023 в 12:25
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Улан-Удэ
В аварии на ул. Иволгинской травмы получили несколько детей и взрослых
24.08.2023 в 12:19
Следственный комитет начал проверку ЧП в детском лагере Бурятии
У 21 ребенка выявлены симптомы кишечной инфекции
24.08.2023 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru