Происшествия 24.08.2023 в 16:10
В Бурятии число пострадавших от инфекции в детском лагере достигло 28
Сейчас лагерь закрыт, детей оттуда вывозят
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, число пострадавших от острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» на данный момент составляет 28 человек. В их числе 26 детей и 2 работников лагеря.
«Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин заражения и источников инфекции. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий. Отобрано 169 проб из объектов внешней среды - воды, пищевых продуктов, смывов и т.д.», - сообщили в ведомстве.
На данный момент работа лагеря приостановлена, детей вывозят из учреждения.
Напомним, по факту происшествия в «Байкальском бору» Следственный комитет Бурятии проводит проверку. Проверочные мероприятия организовала и республиканская прокуратура.
Фото: «Номер один»
«Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин заражения и источников инфекции. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий. Отобрано 169 проб из объектов внешней среды - воды, пищевых продуктов, смывов и т.д.», - сообщили в ведомстве.
На данный момент работа лагеря приостановлена, детей вывозят из учреждения.
Напомним, по факту происшествия в «Байкальском бору» Следственный комитет Бурятии проводит проверку. Проверочные мероприятия организовала и республиканская прокуратура.
Фото: «Номер один»
Тегилагерь отравление