В Улан-Удэ будут судить расхитителя бюджетных средств

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере.«По версии следствия, руководитель обособленного подразделения строительной организации в Улан-Удэ перечислил поступившие в рамках исполнения государственного контракта средства в размере 3,7 млн рублей со счета возглавляемой им организации на счета аффилированного с ним юридического лица в качестве оплаты за спецтехнику и строительные материалы, которые фактически на объекте для выполнения работ не использовались. В дальнейшем денежные средства обвиняемым обналичивались и расходовались в своих интересах», - рассказали в прокуратуре.Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).Для возмещения причиненного преступлениями ущерба прокуратура предъявила гражданский иск. Для обеспечения взыскания причиненного вреда на имущество обвиняемого наложен арест.В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский райсуд Улан-Удэ.Фото: «Номер один»