Происшествия 25.08.2023 в 11:06
В Бурятии дети из лагеря, где случилось ЧП, доехали до Улан-Удэ
Напомним, на отдыхе у Байкала массово заболели подростки
Текст: Евгения Гармаева
В Минспорта Бурятии сообщают: «Дети дома!» Накануне 200 отдыхающих школьников централизованно прибыли в Улан-Удэ из лагеря «Байкальский бор». Кроме того, шестерых детей, оказавшихся в больнице с симптомами инфекции, родители также забрали по домам.
Как сообщал «Номер один», число пострадавших от острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» на данный момент составляет 28 человек. В их числе 26 детей и 2 работников лагеря.
К слову, в Минспорта Бурятии сообщают, что предварительно и у детей, и персонала результаты анализов отрицательные. Лабораторные исследования продолжаются.
«Все дети чувствуют себя стабильно хорошо, расстроены неожиданным прекращением отдыха и обещают вернуться в круглогодичный детский лагерь»,
- пишут в ведомстве.
Фото: "Номер один"
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