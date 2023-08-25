В Бурятии дети из лагеря, где случилось ЧП, доехали до Улан-Удэ

В Минспорта Бурятии сообщают: «Дети дома!» Накануне 200 отдыхающих школьников централизованно прибыли в Улан-Удэ из лагеря «Байкальский бор». Кроме того, шестерых детей, оказавшихся в больнице с симптомами инфекции, родители также забрали по домам.

Как сообщал «Номер один», число пострадавших от острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» на данный момент составляет 28 человек. В их числе 26 детей и 2 работников лагеря.

«Все дети чувствуют себя стабильно хорошо, расстроены неожиданным прекращением отдыха и обещают вернуться в круглогодичный детский лагерь»,

- пишут в ведомстве.



К слову, в Минспорта Бурятии сообщают, что предварительно и у детей, и персонала результаты анализов отрицательные. Лабораторные исследования продолжаются.