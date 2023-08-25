В Бурятии из-за сухой грозы воспламенился лес
За прошедшие сутки в республике обнаружили один лесной пожар в Хоринском районе. Причиной возгорания стала сухая гроза.
На тушении работали 22 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовали четыре единицы лесопожарной техники. Пожар ликвидировали. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,15га.
На утро 25 августа в Закаменском, Бичурском, Кабанском районах и городе Улан-Удэ зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности, в остальных районах республики -2-й класс.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает – в Бурятии введён особый противопожарный режим.
«Противопожарный режим не снимаем, так как ежедневно в районах республики меняется класс пожарной опасности. В связи с активным сбором дикоросов, велика вероятность возникновения пожаров по вине местного населения. Продолжаем работу по выявлению нарушителей»,
- отметил заместитель председателя Правительства РБ Пётр Мордовской.
Фото: РАЛХ