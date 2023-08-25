Происшествия 25.08.2023 в 12:04
В Улан-Удэ пропавший 57-летний житель найден мертвым
Мужчина не вернулся домой 23 августа
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии два дня назад без вести пропал 57-летний житель. Он вышел из дома и не вернулся. К сообщению добавляли, что мужчина нуждался в медицинской помощи.
К несчастью, жителя обнаружили мертвым.
«Найден. Погиб. Выражаем соболезнование родным и близким»,
- сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"