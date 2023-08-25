Происшествия 25.08.2023 в 12:06

В Бурятии полицейские восстановили картину дня обворованного вахтовика

Потерпевший так напился, что не смог вспомнить, кому отдал свою банковскую карту
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии полицейские восстановили картину дня обворованного вахтовика
Вечером 23 августа в полицию Северобайкальска поступило заявление о краже от 42-летнего жителя Кировской области. Мужчина рассказал, что приехал в район на работу вахтовым методом, проживает в служебном жилье. Пару дней назад он распивал спиртные напитки, а, проснувшись утром, обнаружил пропажу банковской карты. На телефон ему поступили уведомления о списании 11 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, при этом гражданин не смог вспомнить, с кем распивал спиртное. Никто из его коллег также не смог ответить на его вопросы, и тогда мужчина обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен сосед по квартире потерпевшего. Он тоже приехал в район на работу вахтовым методом из Ижевска, но от другой организации.

«Установлено, что граждане вместе распивали спиртное. Потерпевший попросил соседа сходить в магазин за очередной порцией алкоголя, мужчина просьбу выполнил, но карту владельцу не вернул. Когда заявитель уснул, собутыльник продолжил распивать спиртные напитки в питейных заседаниях города. Сначала мужчина тратил собственные средства, а когда деньги закончились, начал расплачиваться картой потерпевшего. Под утро он снял номер в гостинице, где и был задержан оперативниками», - рассказали в МВД.

44-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он работает монтажником. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Фото: «Номер один»
Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ продолжают создавать защитные насыпи
25.08.2023 в 12:26
В Бурятии школьник «обчистил» машину отчима своей знакомой
25.08.2023 в 12:23
В Бурятии полицейские восстановили картину дня обворованного вахтовика
25.08.2023 в 12:06
В Улан-Удэ пропавший 57-летний житель найден мертвым
25.08.2023 в 12:04
В Бурятию вернулся лесной спецназ, тушивший пожары в Якутии
25.08.2023 в 11:38
В Бурятии из-за сухой грозы воспламенился лес
25.08.2023 в 11:26
Юрий Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»
25.08.2023 в 11:15
В Бурятии дети из лагеря, где случилось ЧП, доехали до Улан-Удэ
25.08.2023 в 11:06
Глава Бурятии наградил военных врачей
25.08.2023 в 10:59
Больницы Бурятии получили 30 автомобилей
25.08.2023 в 10:24
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
В Бурятии школьник «обчистил» машину отчима своей знакомой
Ранее юношу уже привлекали к уголовной ответственности
25.08.2023 в 12:23
В Улан-Удэ пропавший 57-летний житель найден мертвым
Мужчина не вернулся домой 23 августа
25.08.2023 в 12:04
В Бурятии из-за сухой грозы воспламенился лес
Зампред правительства: «Противопожарный режим не снимаем»
25.08.2023 в 11:26
Юрий Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»
Полпред поручил доработать поправки в закон «Об охране озера Байкал»
25.08.2023 в 11:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru