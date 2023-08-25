Происшествия 25.08.2023 в 12:06
В Бурятии полицейские восстановили картину дня обворованного вахтовика
Потерпевший так напился, что не смог вспомнить, кому отдал свою банковскую карту
Текст: Константин Воронов
Вечером 23 августа в полицию Северобайкальска поступило заявление о краже от 42-летнего жителя Кировской области. Мужчина рассказал, что приехал в район на работу вахтовым методом, проживает в служебном жилье. Пару дней назад он распивал спиртные напитки, а, проснувшись утром, обнаружил пропажу банковской карты. На телефон ему поступили уведомления о списании 11 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД Бурятии, при этом гражданин не смог вспомнить, с кем распивал спиртное. Никто из его коллег также не смог ответить на его вопросы, и тогда мужчина обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен сосед по квартире потерпевшего. Он тоже приехал в район на работу вахтовым методом из Ижевска, но от другой организации.
«Установлено, что граждане вместе распивали спиртное. Потерпевший попросил соседа сходить в магазин за очередной порцией алкоголя, мужчина просьбу выполнил, но карту владельцу не вернул. Когда заявитель уснул, собутыльник продолжил распивать спиртные напитки в питейных заседаниях города. Сначала мужчина тратил собственные средства, а когда деньги закончились, начал расплачиваться картой потерпевшего. Под утро он снял номер в гостинице, где и был задержан оперативниками», - рассказали в МВД.
44-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он работает монтажником. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в МВД Бурятии, при этом гражданин не смог вспомнить, с кем распивал спиртное. Никто из его коллег также не смог ответить на его вопросы, и тогда мужчина обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен сосед по квартире потерпевшего. Он тоже приехал в район на работу вахтовым методом из Ижевска, но от другой организации.
«Установлено, что граждане вместе распивали спиртное. Потерпевший попросил соседа сходить в магазин за очередной порцией алкоголя, мужчина просьбу выполнил, но карту владельцу не вернул. Когда заявитель уснул, собутыльник продолжил распивать спиртные напитки в питейных заседаниях города. Сначала мужчина тратил собственные средства, а когда деньги закончились, начал расплачиваться картой потерпевшего. Под утро он снял номер в гостинице, где и был задержан оперативниками», - рассказали в МВД.
44-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он работает монтажником. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Фото: «Номер один»
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