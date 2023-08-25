В Бурятии полицейские восстановили картину дня обворованного вахтовика

Вечером 23 августа в полицию Северобайкальска поступило заявление о краже от 42-летнего жителя Кировской области. Мужчина рассказал, что приехал в район на работу вахтовым методом, проживает в служебном жилье. Пару дней назад он распивал спиртные напитки, а, проснувшись утром, обнаружил пропажу банковской карты. На телефон ему поступили уведомления о списании 11 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, при этом гражданин не смог вспомнить, с кем распивал спиртное. Никто из его коллег также не смог ответить на его вопросы, и тогда мужчина обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен сосед по квартире потерпевшего. Он тоже приехал в район на работу вахтовым методом из Ижевска, но от другой организации.«Установлено, что граждане вместе распивали спиртное. Потерпевший попросил соседа сходить в магазин за очередной порцией алкоголя, мужчина просьбу выполнил, но карту владельцу не вернул. Когда заявитель уснул, собутыльник продолжил распивать спиртные напитки в питейных заседаниях города. Сначала мужчина тратил собственные средства, а когда деньги закончились, начал расплачиваться картой потерпевшего. Под утро он снял номер в гостинице, где и был задержан оперативниками», - рассказали в МВД.44-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он работает монтажником. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.Фото: «Номер один»