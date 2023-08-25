В Бурятии школьник «обчистил» машину отчима своей знакомой

В полицию Прибайкальского района обратился житель села Турунтаево. Мужчина рассказал, что кто-то похитил из его автомобиля, припаркованного в ограде частного дома, аккумулятор и горючее из бензобака. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний односельчанин.

«Подозреваемый вместе с другом подвозили знакомую девушку до дома родителей. Пока молодой человек прощался с девушкой, злоумышленник похитил из автомобиля ее отчима аккумулятор и слил в канистру 20 литров бензина. Похищенное он спрятал за оградой, а затем перенес в другое место. Потерпевший обнаружил пропажу спустя несколько дней и обратился в полицию»,

- рассказали в МВД Бурятии.



Молодой человек учится в школе. При этом, в 2021 году его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Теперь подростку светит еще одно разбирательство по уголовному делу.





Фото: "Номер один"