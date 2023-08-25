Происшествия 25.08.2023 в 16:32

Жительница Бурятии зарезала избившего её мужчину

Ссора между сожителями вспыхнула после распития спиртного
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии зарезала избившего её мужчину
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Закаменска, обвиняемой в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 29 мая после совместного употребления спиртного в гостях у знакомых по пути домой женщина поругалась с сожителем. Тот в ходе ссоры избил её прямо на улице. Затаив обиду, обвиняемая взяла нож, пришла в квартиру, где находился сожитель, и нанесла ему несколько ударов клинком в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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