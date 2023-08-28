В Бурятии женщина задохнулась в загоревшемся автомобиле

«К моменту прибытия огнеборцев стоящий на парковке автомобиль «Honda CR-V» горел изнутри. Двери и окна машины были закрыты на замок. Возгорание ликвидировали за 3 минуты. Во время тушения внутри автомобиля было обнаружено тело женщины», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







27 августа пожарным поступило сообщение о том, что в селе Ильинка Прибайкальского района из припаркованной машины идёт дым.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении: внутри салона на полу возле водительских сидений были обнаружены сигареты и спички.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС