Молодой житель Бурятии до смерти избил односельчанина

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Прибайкальского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, молодой человек проживал в селе Турунтаево. В ночь на 17 мая он употреблял спиртное напитки, после чего на улице повстречал знакомого односельчанина, с которым на фоне алкогольного опьянения поссорился и стал драться. Во время потасовки молодой человек с силой нанес противнику множество ударов кулаками по голове, груди и другим частям тела. От полученных травм потерпевший спустя несколько часов скончался в больнице.Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.Фото: pixabay.com