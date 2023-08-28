Происшествия 28.08.2023 в 09:31
Молодой житель Бурятии до смерти избил односельчанина
В момент расправы злоумышленник был пьян
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Прибайкальского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, молодой человек проживал в селе Турунтаево. В ночь на 17 мая он употреблял спиртное напитки, после чего на улице повстречал знакомого односельчанина, с которым на фоне алкогольного опьянения поссорился и стал драться. Во время потасовки молодой человек с силой нанес противнику множество ударов кулаками по голове, груди и другим частям тела. От полученных травм потерпевший спустя несколько часов скончался в больнице.
Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, молодой человек проживал в селе Турунтаево. В ночь на 17 мая он употреблял спиртное напитки, после чего на улице повстречал знакомого односельчанина, с которым на фоне алкогольного опьянения поссорился и стал драться. Во время потасовки молодой человек с силой нанес противнику множество ударов кулаками по голове, груди и другим частям тела. От полученных травм потерпевший спустя несколько часов скончался в больнице.
Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.
Фото: pixabay.com
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