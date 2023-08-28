Жительница Улан-Удэ инвестировала 1,4 млн рублей в мошенников

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 1630 жителей республики (+ 46 за последнюю неделю). Общий ущерб, причиненный аферистами, составил 405 млн рублей (+ 5 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в республиканской прокуратуре.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,4 млн рублей. Эту сумму потеряла жительница Улан-Удэ, которая решила заработать на инвестициях в интернете.Как рассказали в прокуратуре, женщина зашла на сайт одной из компаний, где оставила заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время ей поступил телефонный звонок от неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании. Мужчина пояснил, что необходимо перевести деньги на банковский счет для дальнейшего получения прибыли. Горожанка выполнила требования звонившего и перевела 1,4 млн рублей на указанный им счет, которые в дальнейшем поступили в распоряжение мошенника.Фото: «Номер один»