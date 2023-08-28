В Бурятии обещают наказать виновных в отравлении в детском лагере

В Бурятии продолжается расследование массового отравления в детском летнем лагере «Байкальский бор». Пострадало 28 человек - дети и один взрослый работник лагеря. Учитывая, что в лагере отдыхало более 200 детей, отравление можно назвать массовым, но не таким большим, как могло быть.У пострадавших выявлена норовирусная инфекция. Заболевание протекало в легкой форме, через два дня симптомы прошли. Предварительно, болезнь началась из-за нарушений дезинфекционного характера на пищеблоке, дети отравились через пищу.Когда расследование происшествия завершится, виновных привлекут к административной ответственности, заверили в Роспотребнадзоре Бурятии.Фото: «Номер один»