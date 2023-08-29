Прокуратура Бурятии взыскала с бизнесмена 335 млн рублей

В Бурятии суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании ущерба в 335 млн рублей с бизнесмена, уличенного в контрабанде леса.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, весной этого года Советский райсуд Улан-Удэ признал гендиректора двух коммерческих организаций виновным в 5 эпизодах контрабанды. Суд установил, что предприниматель через подконтрольные ему юрлица предоставил в таможню ложные сведения о происхождении экспортируемого товара и незаконно переместил через границу из России в Китай лесоматериалы общим объемом свыше 32 тысяч кубометров. Бизнесмена приговорили к 5 годам лишения свободы условно.«Для возмещения государству причиненного преступлением ущерба прокуратура направила в суд иск о взыскании с руководителя организаций и возглавляемых им юрлиц в пользу Российской Федерации 335 млн рублей. Октябрьский райсуд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования надзорного органа. После вступления решения суда в законную силу прокуратура обеспечит контроль за ходом его исполнения», - сообщили в ведомстве.Фото: «Номер один»