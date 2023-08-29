Происшествия 29.08.2023 в 16:48

Житель Бурятии напал на полицейских с топором

Правоохранителям пришлось применить табельное оружие
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии напал на полицейских с топором
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Джидинского района, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Петропавловка. Вечером 15 июня вместе с сожительницей он употреблял алкоголь. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой сельчанин избил женщину. Опасаясь за свою жизнь, та обратилась за помощью в отдел полиции.

Для проверки поступившего заявления к месту происшествия прибыл наряд сотрудников вневедомственной охраны. Увидев правоохранителей, мужчина вооружился топором и напал на них. Размахивая топором и выкрикивая угрозы убийством, сельчанин нанес множество ударов по калитке забора, причинив рану полицейскому.


«Сотрудник полиции предупредил обвиняемого о применении оружия и произвел предупредительный выстрел в воздух, однако тот не отреагировал и продолжал наступать, намереваясь метнуть в полицейского топор. Его действия были пресечены правоохранителями, после чего мужчину задержали», - сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело в отношении агрессивного сельчанина направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один», Следственный комитет Бурятии

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