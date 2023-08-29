Житель Бурятии напал на полицейских с топором

Для проверки поступившего заявления к месту происшествия прибыл наряд сотрудников вневедомственной охраны. Увидев правоохранителей, мужчина вооружился топором и напал на них. Размахивая топором и выкрикивая угрозы убийством, сельчанин нанес множество ударов по калитке забора, причинив рану полицейскому.







Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Джидинского района, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Петропавловка. Вечером 15 июня вместе с сожительницей он употреблял алкоголь. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой сельчанин избил женщину. Опасаясь за свою жизнь, та обратилась за помощью в отдел полиции.«Сотрудник полиции предупредил обвиняемого о применении оружия и произвел предупредительный выстрел в воздух, однако тот не отреагировал и продолжал наступать, намереваясь метнуть в полицейского топор. Его действия были пресечены правоохранителями, после чего мужчину задержали», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело в отношении агрессивного сельчанина направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один», Следственный комитет Бурятии