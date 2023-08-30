Происшествия 30.08.2023 в 09:35
В Бурятии автомобиль перевернулся из-за лопнувшего колеса
В аварии пострадала женщина-водитель
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло утром 29 августа на 68-м км автодороги Турунтаево – Острог – Шергино. Как сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, у автомобиля «Мицубиси Паджеро» во время движения разорвало заднее колесо. Сохранить управление машиной после этого 40-летняя женщина-водитель не смогла. Внедорожник выскочил на встречную полосу, а затем перевернулся.
В результате аварии женщина получила травмы, её госпитализировали в Кабанскую ЦРБ. Два находившихся в салоне ребенка серьезно не пострадали, госпитализация им не потребовалась.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
В результате аварии женщина получила травмы, её госпитализировали в Кабанскую ЦРБ. Два находившихся в салоне ребенка серьезно не пострадали, госпитализация им не потребовалась.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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