В Бурятии автомобиль перевернулся из-за лопнувшего колеса

ДТП произошло утром 29 августа на 68-м км автодороги Турунтаево – Острог – Шергино. Как сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, у автомобиля «Мицубиси Паджеро» во время движения разорвало заднее колесо. Сохранить управление машиной после этого 40-летняя женщина-водитель не смогла. Внедорожник выскочил на встречную полосу, а затем перевернулся.В результате аварии женщина получила травмы, её госпитализировали в Кабанскую ЦРБ. Два находившихся в салоне ребенка серьезно не пострадали, госпитализация им не потребовалась.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»