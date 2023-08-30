В Бурятии водителя приговорили к 5,5 годам лишения свободы за смерть пассажира

Прокуратура Кяхтинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

В судебном заседании установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем «Тойота Корона» и вылетел на обочину дороги. Машина перевернулась. Пассажир авто получил многочисленные травмы и погиб.

Кяхтинский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"