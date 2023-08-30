В Бурятии три дня тушат крупный пожар в труднодоступной местности

28 августа в Северо-Байкальском районе загорелся лес из-за сухой грозы. Огонь тушат третий день, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«Пожар действует в труднодоступной местности, крутизна склона 40 градусов. Вручную отрабатываются кромки пожара, сложность создают каменистые россыпи, покрытые мхом»,

- сообщил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работает 41 пожарных-десантников. Общая лесная площадь, пройденная огнём, составляет 67га, из них 52га нелесная.







Фото: РАЛХ