В Улан-Удэ потушили пожар в парке

Всего к тушению пожара привлечены 10 огнеборцев и 2 единицы техники. Возгорание локализовано на площади 150 кв.м. Пострадавших нет.





По состоянию на 13.50 открытое горение в парке было ликвидировано. Причина возгорания сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.



По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», в парке вспыхнул дворик для животных. Самих животных там давно нет.





Сегодня около часа дня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании построек в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ.«На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание надворных построек около детского парка. Угроза перехода огня на соседние здания отсутствует», - сообщили в МЧС.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»