Происшествия 30.08.2023 в 14:27

Землекопы оставили без света три квартала в Улан-Удэ

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения
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Текст: Константин Воронов
Землекопы оставили без света три квартала в Улан-Удэ
Сегодня вблизи ул. Дашиева в Улан-Удэ при проведении земляных работ был поврежден электрокабель. Под отключение попали 111, 125 и 126-й кварталы города, в которых проживает более 1600 человек.

«Отключение электроэнергии произошло в 12.58. Часть потребителей запитали в 13.20. Работы по устранению повреждения продолжаются силами «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». Примерное время включения - 1 час», - сообщили в энергокомпании.

Как отмечают энергетики, неквалифицированное проведение ремонтных и строительных работ, а также отсутствие контроля приводит к постоянным повреждениям электрооборудования. Что в свою очередь, вынуждает энергетиков пересматривать сроки плановых ремонтных работ и наносит значительный материальный ущерб.

Фото: «Номер один»
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