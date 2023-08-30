Землекопы оставили без света три квартала в Улан-Удэ

Сегодня вблизи ул. Дашиева в Улан-Удэ при проведении земляных работ был поврежден электрокабель. Под отключение попали 111, 125 и 126-й кварталы города, в которых проживает более 1600 человек.«Отключение электроэнергии произошло в 12.58. Часть потребителей запитали в 13.20. Работы по устранению повреждения продолжаются силами «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». Примерное время включения - 1 час», - сообщили в энергокомпании.Как отмечают энергетики, неквалифицированное проведение ремонтных и строительных работ, а также отсутствие контроля приводит к постоянным повреждениям электрооборудования. Что в свою очередь, вынуждает энергетиков пересматривать сроки плановых ремонтных работ и наносит значительный материальный ущерб.Фото: «Номер один»