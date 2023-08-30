Житель Бурятии вместо примирения с бывшей выбрал разбить окно и обокрасть ее дом

В полицию Тарбагатайского района поступило заявление о краже из частного дома от жительницы одного из ДНТ. Женщина рассказала, что днем она уехала в город вместе с сыном, чтобы собрать ребенка к учебному году. А вернувшись с покупками, вдруг увидела, что кто-то проник внутрь, разбив окно. Порядок вещей в доме оказался не нарушен, но из шкатулки пропали ювелирные изделия и смарт-часы. Ущерб составил около 160 тысяч рублей.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался бывший сожитель потерпевшей. 36-летнего горожанина задержали оперативники по месту жительства в доме у родственников.

«Подозреваемый рассказал, что совершил противоправное деяние, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Он отправился к бывшей сожительнице, чтобы помириться, но женщины дома не оказалось. Тогда злоумышленник разбил окно молотком, найденным в ограде, и проник в частный дом. Он похитил из пластиковой шкатулки четыре золотых кольца, браслет, серьги и электронные часы»,

- рассказали в МВД Бурятии



Горе-вор признался, что потерял несколько ювелирных изделий по дороге, уронив в траву и не смог найти из-за сильного опьянения. Остальное имущество он сдал в разные ломбарды. В ходе следствия у гражданина изъяли часть денежных средств, вырученных за похищенное – всего около 10 тысяч рублей.

Подозреваемый ранее неоднократно судим за кражи и угон. Работает мастером по ремонту автомобилей на СТО. За кражу на него возбудили уголовное дело.



Фото: МВД Бурятии