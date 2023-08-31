На перевале в Бурятии внедорожник упал с 30-метровой высоты

В Бурятии спасатели достали тело 69-летнего водителя, автомобиль которого сорвался с дороги и упал в обрыв. Как сообщили в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7», происшествие случилось на 48-м километре автодороги Северобайкальск - Уоян на перевале «Пьяный». По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и упал с дороги в обрыв глубиной 30 метров.Спасатели извлекли тело водителя из автомобиля и транспортировали его в Северобайкальск.Фото: «Номер один»