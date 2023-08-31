В Улан-Удэ организаторы азартных игр получили условные сроки

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении пяти местных жителей. Они обвинялись в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с июня 2020 года обвиняемые оборудовали в Улан-Удэ 11 помещений под игровые залы, установив в них компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр. В июне 2022 года деятельность преступной группы пресекли сотрудники правоохранительных органов.Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал всех фигурантов виновными и приговорил каждого из них к полутора годам лишения свободы условно. Более 180 единиц оборудования, находившегося в игровых заведениях, изъято в доход государства.Приговор суда еще не вступил в законную силу.Фото: МВД Бурятии