Иркутский мошенник обманул пятерых жителей Бурятии

Сотрудники МВД Бурятии разоблачили мошенника из Иркутской области, жертвами которого стали пять жителей республики.Как рассказали в МВД, сначала с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 34–летняя жительница поселка Багдарин. Женщина рассказал, что в чате популярного мессенджера увидела объявление о продаже мотоцикла «Минск». Списавшись с продавцом, она перечислила ему деньги на указанные реквизиты. Мужчина заверил покупательницу, что через несколько дней доставит ей мотоцикл. Прождав оплаченный товар несколько дней, сельчанка неоднократно звонила продавцу, но он прекратил выходить на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой афериста.Позже с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще четыре жителя Бурятии - из Улан-Удэ, Кабанского и Джидинского районов. Граждане также пытались приобрести различный товар по объявлениям в интернете: автомобиль «Жигули», дрова и прочее.«В ходе грамотных действий дознавателей и оперативников уголовного розыска установлен подозреваемый - 34-летний житель города Свирск. Мужчина размещал объявления о продаже товара, изначально не имея цели продать что-либо, после вступал в беседу с гражданами и направлял номер телефона для перевода денежных средств. Отметим, что на момент изобличения преступник уже содержался под стражей в СИЗО Тулуна Иркутской области, поскольку в отношении последнего расследовалось уголовное дело по аналогичным преступлениям», - рассказали в МВД Бурятии.По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, совершая сделки купли-продажи товаров в Интернете.Фото: «Номер один»