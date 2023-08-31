В Бурятии потушили сложный лесной пожар

В Бурятии ликвидировали сложный лесной пожар, который возник 28 августа в труднодоступной местности Северо-Байкальского района из-за сухой грозы.- Тушение пожара было осложнено труднодоступной местностью, жаркой погодой, кедровым стлаником и каменистыми россыпями, покрытыми мхом. Работали вручную, было сложно, но благодаря слаженным действиям всей группировки мы справлялись с таким сложным лесным пожаром, - рассказал сегодня на заседании оперативного штаба руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.По состоянию на утро 31 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Фото: РАЛХ