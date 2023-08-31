Происшествия 31.08.2023 в 11:32

Житель Бурятии зверски убил собаку, которая задавила у него куриц

Мужчина подвесил пса на проволоке и несколько минут смотрел, как животное умирает
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии зверски убил собаку, которая задавила у него куриц
Полиция Бурятии завершила расследование уголовного дела в отношении 73-летнего сельчанина, обвиняемого в жестоком обращении с животными.

Как рассказали в МВД Бурятии, в конце ноября прошлого года в Заиграевский райотдел полиции поступило сообщение от жителя села Новая Курба. Мужчина рассказал, что отец сожительницы, проживающий в частном доме на соседнем участке, убил его собаку за то, что животное задавило кур. Потерпевший заявил, что возместил бы причиненный ущерб, но обвиняемый расправился с животным.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли тело животного и направили его на судебную ветеринарную экспертизу. Согласно заключению эксперта, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчина рассказал, что застал животное в курятнике – собака проникла с соседнего участка через наклонившийся забор. Кобель задавил двух куриц и одного петуха. Это настолько разозлило сельчанина, что в порыве гнева он поймал собаку и привязал ее металлической проволокой к потолку в сарае. Злоумышленник несколько минут стоял и наблюдал за мучениями животного, а затем ушел в дом. По его словам, собака подушила его домашнюю птицу уже во второй раз, и он решил таким способом наказать животное.

В настоящее время уголовное дело в отношении пенсионера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как отметили в МВД Бурятии, в 2023 году в республике возбуждено 2 уголовных дела за жестокое обращение с животными. Так, в феврале к уголовной ответственности привлекли мужчину, который по просьбе соседки утопил трех щенят. В конце мая в Еравнинском районе возбудили уголовное дело по заявлению фермера, который обнаружил тела коз с повреждениями неподалеку от пастбища.

В 2022 году по фактам жесткого обращения с животными в Бурятии было возбуждено 14 уголовных дел.

Фото: «Номер один»
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жестокое обращение с животными

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