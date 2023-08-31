В Бурятии без вести пропал 45-летний мужчина

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о розыске Витания Александровича Банзаракцаева. Мужчина 1977 года рождения проживал в поселке Аршан Тункинского района.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие

Был одет в черную футболку, черные кроссовки и спортивные штаны. С собой у Виталия был черный туристический рюкзак

Инфорг: Лариса, 89146337353. Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).











Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"